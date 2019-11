di Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «I due poliziotti uccisi erano mercenari». E ancora: «Non versiamo lacrime per gli uomini in divisa ammazzati». Sono solo alcune delle frasi pronunciate sabato mattina da alcuni giovani anarchici del gruppo friulano “” contro gli agenti della polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi in Questura a Trieste il 4 ottobre scorso dal dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran.Il sit-in anarchico, regolarmente autorizzato, è andato in scena di fronte al carcere triestino. Ora indaga la Digos del capoluogo giuliano ed è al vaglio la possibilità di denunciare due giovani membri del presidio.