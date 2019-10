L'assassino confessa: «Ho sentito delle voci che mi dicevano "Uccidi"»

di Marco Agrusti

sentito delle voci che mi dicevano di uccidere

«Leggo la Bibbia, amo mia madre tantissimo» sono le altre poche parole che Alejandro ha riferito al suo difensore, avv. Francesco Zacheo, che lo ha incontrato nel carcere di Trieste. «Non mi ricordo nulla», ha aggiunto al legale che ha riferito di averlo trovato in uno stato di «grande confusione». Per Zacheo, Alejandro «non sta bene, andava e va curato»

I FATTI «Sono almeno 5, forse sei, le pistole utilizzate nella sparatoria in cui hanno perso la vita i due agenti della questura di Trieste». In particolare, sono due le semiautomatiche impugnate dal killer che è riuscito a sottrarre le armi agli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Una Beretta sarebbe stata utilizzata «da un poliziotto del corpo di guardia», presente nell'atrio della questura, «altre due (o forse tre) dagli agenti della squadra Mobile» intervenuti all'esterno della questura, riferisce una fonte. E proprio dalla pistola impugnata da uno di loro che è partito il proiettile che ha ferito all'inguine Alejandro Augusto Stephan Meran poi arrestato per il duplice omicidio.

Che soffrisse di allucinazioni lo aveva detto anche la madre, ma è chiarop che questa ammissione potrebbe anche essere stata studiata per ottenere unae susseguenti sconti o alternative alla pena pesantissima alla quale andrà incontro.Il 29enne si trova piantonato in carcere e può ricevere solo le visite di Betania e Carlysle Stephan Meran, madre e fratello e del suo legale.