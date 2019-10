Agenti uccisi: bimbo lascia modellino di una moto della Polizia per ricordarli

di E.B.

TRIESTE- Un modellino di una moto della Polizia è stato collocato questa mattina all'esterno dell'ingresso principale della Questura da parte di un bimbo, accompagnato dai genitori, che hanno voluto così ricordare i nostri Pierluigi e Matteo. E in tanti, sia ieri che durante la mattinata, si fermano in silenzio. Si ricorda che è stato attivato presso la BNL Trieste un conto corrente intestato alla Questura di Trieste sul quale si possono effettuare bonifici per donazioni a favore delle famiglie Demenego e Rotta utilizzando l’IBAN IT 34 H 01005 02200000000007717