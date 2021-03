Festa in casa, arriva la polizia e multa tutti

TRIESTE - La scorsa notte, poco prima dell’1, personale della Squadra Volante della Polizia è recato in uno stabile di via delle Docce per la segnalazione di schiamazzi provenienti da un appartamento. Gli operatori vi hanno trovato tre persone intente a festeggiare, in violazione della normativa antipandemica. Dopo le formalità di rito, due donne e un uomo sono stati sanzionati.

Sanzionata amministrativamente ieri anche una cittadina rumena del 1980, residente a Monfalcone (Gorizia), rintracciata e identificata a Opicina, sul Carso triestino. La donna è stata coinvolta in un sinistro stradale accaduto lungo la strada regionale 58.

Sottoposta all’alcoltest, è risultata positiva e personale della locale Polizia Stradale l’ha denunciata per guida in stato di alterazione alcolica. Personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello della Questura nel controllo del territorio, invece, ha riscontrato che questo suo spostamento non era consentito dalla normativa antipandemica.