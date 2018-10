"Pochi lettori": via Manifesto e Avvenire dalla biblioteca, Serracchiani all'attacco

di E.B.

TRIESTE - 'Il Manifesto' e 'Avvenire' non sono più consultabili in biblioteca a Monfalcone (Gorizia): a stabilirlo è stato il sindaco,, che alcuni mesi fa ha tagliato gli abbonamenti alle due testate. »Non è censura ma razionalizzazione delle spese», dice il sindaco interpellato dall'Ansa. Per sopperire a tale mancanza, un gruppo di persone con una colletta aveva acquistato e donato al Comune i due abbonamenti. Ma le testate non sono state reintrodotte per la consultazione.Una decisione che ha sollevato diverse polemiche, con le deputate dem Debora Serracchiani e Tatiana Rojc che definiscono la decisione "" e si rivolgono con un'interrogazione al premier Giuseppe Conte. Per l'Associazione della Stampa e l'Odg del Fvg è "". «La decisione di non rinnovare l'acquisto delle testate - replica il sindaco - era giunta dopo una verifica tra i lettori. L'onere non era commisurato all'utenza che si interessava a quelle pubblicazioni».