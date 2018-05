Pizzicato a rubare in bar, prende a testate il marito della titolare

di E.B.

TRIESTE - Un triestino, C.M. le sue iniziali, è finito in manette dopo aver tentato di rubare dei generi alimentari da un. La telefonata al 112 aveva segnalato unaall’interno di un buffet di via dell’Istria. Una volta sul posto gli agenti hanno identificato C.M. ancora evidentemente alterato, e un secondo uomo colche necessitava dell’intervento del 118.Nel corso degli accertamenti è emerso che C.M. era stato sorpreso, dal marito della gestrice, anascosti sotto la t-shirt. Una volta scoperto ha colpito l’uomo con una violenta testata al volto, nell’intento di guadagnare l’esterno del bar. I poliziotti hanno arrestato C.M. per rapina, mentre il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cattinara dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni.