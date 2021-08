Pizzicato con pinze e cacciavite per rubare in un deposito: arrestato

TRIESTE - I Carabinieri di Barcola hanno arrestato un cittadino rumeno per tentato furto aggravato. L’uomo, un 38enne con precedenti per furti commessi a Trieste, con pinze e cacciavite ha tentato di far saltare il lucchetto di una catena posta a chiusura del magazzino di un locale di viale Miramare. Nel deposito, che si trova a ridosso del lungomare di Barcola, erano custoditi generi alimentari, bibite e alcoolici per un valore economico considerevole. L’impresa è però fallita grazie all’intervento della pattuglia dei Carabinieri di Barcola. I militari durante la perlustrazione del territorio hanno notato lo straniero che armeggiava con accanimento nei pressi della porta chiusa. Insospettiti, lo hanno raggiunto, bloccato e portato in caserma dove è stato identificato e dichiarato in arresto.

I Carabinieri hanno arrestato inoltre in flagranza di reato due cittadine bulgare, di 30 e 21 anni, domiciliate in Inghilterra e presenti in città per turismo. Le due donne, all’interno del negozio “FAM STORE” di via Ghega 6, hanno avvicinato una triestina. Con lievi spinte e sfruttando gli spazi stretti tra i capi esposti in vendita, sono riuscite a rubare dalla borsa della vittima il borsello contenente denaro contante, bancomat e documenti. Quando si sono allontanate velocemente dal negozio sono notate dai Carabinieri, che le hanno seguite e raggiunte mentre salivano a bordo della loro vettura, con targa inglese. I militari hanno proceduto a un controllo e poi a perquisizione rinvenendo il borsello della 78enne.