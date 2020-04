"Pizzicato" con il locale aperto e a somministrare alcol: multato

TRIESTE - Una pattuglia in “borghese” della Polstrada, rientrando in sede dopo il consueto monitraggio della viabilità autostradale e delle aree di servizio in attuazione delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus transitando dal quartiere triestino di San Vito in direzione di San Giacomo, ha notato la porta d’ingresso di un locale adibito alla somministrazione di bevande ed alimenti, con la saracinesca mezza abbassata. Gli operatori insospettiti dalla situazione si sono fermati alcuni minuti davanti all’ingresso verificando come nell’attesa, un uomo, con fare circospetto, dopo aver bussato sulla vetrina, entrava tranquillamente all’interno del locale. A quel punto i poliziotti hanno deciso di effettuare una verifica, entrando all’interno del locale, visto che la porta d’ingresso era rimasta aperta. All’interno vi erano tre avventori, che stavano consumando al bancone bevande alcoliche. I clienti, una volta identificati come residenti della zona, sono stati sanzionati in quanto trovati, senza alcun valido motivo al di fuori delle proprie abitazioni. Anche il titolare del locale, in evidente stato d’imbarazzo, è stato sottoposto alla stessa sanzione. Al termine dell’attività i clienti hanno lasciato il locale che il titolare ha chiuso abbassando la saracinesca. Ultimo aggiornamento: 13:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA