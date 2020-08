Pizzicati a smontare il paraurti di un'auto: 4 minorenni nei guai

TRIESTE - Nel corso del lungo fine settimana, le numerose le pattuglie dispiegate su tutto il territorio provinciale hanno proceduto al controllo di oltre 300 mezzi e 800 persone, sanzionando 18 automobilisti per violazioni al Codice della Strada. I Carabinieri della Compagnia di via Hermet, nella notte di Ferragosto, hanno sorpreso 4 minori sloveni intenti a smontare il paraurti di un’auto in via Valmaura. I giovani sono stati deferiti in stato di libertà per tentato furto e riaffidati alle rispettive famiglie. Un 40enne agli arresti domiciliari è invece stato sorpreso a passeggio per il centro commerciale “Il Giulia”. L’uomo è deferito per evasione e riaccompagnato a casa, dove è stato nuovamente sottoposto alla misura.



Tre conducenti sono risultati positivi all’alcoltest. Le loro patenti sono state ritirate e, in due casi, si è proceduto al sequestro del veicolo. Uno di loro, un 27enne triestino, dopo aver trascorso la serata nei locali della baia di Sistiana ed essere stato riaccompagnato a casa dagli amici che non lo ritenevano in grado di mettersi alla guida, ha deciso di uscire nuovamente in auto e tornare in baia per continuare la serata. È stato però intercettato da una pattuglia del Radiomobile di Aurisina che lo ha sottoposto alla prova con etilometro riscontrando un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA