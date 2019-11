Pizzicati a rubare rame da un container: arrestati due stranieri

di E.B.

TRIESTE - La Polizia ha arrestato per tentato furto aggravato in concorso due uomini, di nazionalità romena e albanese chepresente all’interno del piazzale di una ditta in via Caboto.L’operato dei due è stato notato da un addetto alla vigilanza che ha prontamente avvisato la sala operativa della Questura tramite il 112.Sul posto si sono recati due equipaggi della Squadra Volante e gli operatori sono riusciti a bloccarli prima che tentassero di fuggire. E’ stato trovatocon una lama di circa 20 cm., mentre l’albanese indossava una torcia frontale. Oggetti che sono stati successivamente sequestrati.