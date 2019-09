Più spettacoli e grandi nomi nella nuova stagione della Contrada

di E.B.

TRIESTE - Luca, Anna Galiena, Debora Caprioglio, Leo, Rossella Brescia e Martina Colombari. Sono solo alcuni dei grandi nomi che saliranno sul palcoscenico del teatro Orazio Bobbio per animare la"Visti da Vicino" che vuole richiamare un senso di vicinanza ed intimità da sempre trasmesso al pubblico. Ricco anzi ricchissimo il cartellone di grandi titoli a cui si aggiunge uno spettacolo in più rispetto agli anni precedenti: in totale saranno 29. Ad aprire la stagione, in scena dal 18 al 23 ottobre, il nuovo spettacolo in dialetto triestino, il varietà musicale “Nuovo Cine Swarovski” scritto da Davide Calabrese, che ne cura anche la regia, con Ariella Reggio e gli attori della compagnia della Contrada. Secondo appuntamento (dall'8 al 13 novembre) con lo spettacolo “La camera azzurra” di Georges Simenon. Dal 22 al 25 novembre appuntamento con “Otto donne e un mistero”, commedia thriller di Robert Thomas con Paola Gassman, Anna Galiena, Debora Caprioglio Caterina Murino, Giulia Fiume, Claudia Campagnola, Antonella Piccolo e Mariachiara Di Mitri dirette con grande sintonia da Guglielmo Ferro. Sabato 30 novembre sarà la volta di “È questa la vita che sognavo da bambino?” con Luca Argentero.Dal 6 all'11 dicembre salirà sul palcoscenico l’affiatata coppiain “Alle 5 da me” di Pierre Chesnot. Il 14 dicembre la Contrada ospiterà lo spettacolo ironico, dissacrante e raffinato “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere” tratto dal celebre libro di John Gray, per la prima volta interpretato da una donna, la comica Debora Villa. Dall’11 gennaio in scena la nuova produzione Contrada che ha debuttato al Festival di Borgio Verezzi: “L’anima buona di Sezuan” conin cartellone fino al 15 gennaio 2020. Leo Gullotta invece sarà il protagonista di “Pensaci, Giacomino” di Luigi Pirandello a partire da venerdì 24 gennaio e in scena fino al 27 di gennaio. Il 7 febbraio e fino a mercoledì 12, arriva sul palco del Bobbio un’altra nuova produzione Contrada che ha debuttato al Festival di Borgio Verezzi con una coppia inedita:in “Hollywood Burger”, diretto dallo stesso Quartullo.Da venerdì 28 febbraio a mercoledì 4 marzo ritorna al Bobbio Enzo Decarocon una tragedia tutta da ridere, “Non è vero ma ci credo” per la regia di Leo Muscato, acclamato regista napoletano mentre dal 13 al 16 marzo ci si nutrirà di risate con “Belle ripiene, una gustosa commedia dimagrante”. Con questa nuova commedia Massimo Romeo Piparo torna a firmare uno spettacolo di prosa tutto al femminile insieme aTosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo. Il noto duo comico di Zelig Gigi e Ross arriva alla Contrada il 20 marzo con il loro primo debutto a teatro: la commedia “Andy e Norman”, fiaba moderna del commediografo newyorkese Neil Simon, messa in scena con grande successo a Broadway nel 1966. Dal 3 aprile arriva il grande successo di Serena Sinigaglia ed Edoardo Erba: “Le allegre comare di Windsor” con repliche fino all’8 aprile.Dal 24 al 27 aprile “Le Bal. L’Italia balla dal 1941 al 2001”.: dalla balera alla discoteca, ma anche al mare, per strada, di giorno, di notte, da soli o in coppia. Per concludere, l’ultimo spettacolo in cartellone dall’8 al 13 maggio vedrà un’altra coppia inedita: l’istrionico Corrado Tedeschi per la prima volta affiancato dall’affascinante attrice e modella Martina Colombari in “Montagne Russe”, una nuova produzione Contrada in collaborazione con Skyline.