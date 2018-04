Più autonomia: Zaia, Toti, Fontana e Fedriga firmano il "patto"

di E.B.

TRIESTE - «L'accordo prevede di farenell'interesse dei territori, a partire dalla negoziazione con lo Stato centrale per trattenere maggiori risorse e avere più competenze». Così il candidato presidente della Regione Friuli Venezia Giuliaper il centrodestra ai microfoni di Telequattro a margine della firma, questa mattina a Trieste, del "Patto dei presidenti" per la crescita, lo sviluppo e l'autonomia delle Regioni del Nord assieme ai governatori del Venetodella Liguria Giovanni Toti e della Lombardia Attilio Fontana. «La futura amministrazione di Fedriga - commenta Zaia dando per scontato la vittoria del giovane triestino - non sarà isolata perchè dialoga ancora prima di essere operativa con Veneto, Lombardia e Liguria» dunque prosegue «una strategia su tutte è la grande partita dell'autonomia, il Veneto è stato l'ideatore materiale ed esecutore del referendum, 2 milioni e mezzo di persone ci sono andate. Noi vogliamo l'autonomia e il Fvg ne merita più di quella che ha». Gli fa eco Fedriga: «Purtroppo la giunta uscente ha preferito isolarsi perchè guardava al colore politico e non all'interesse dei propri cittadini, non a caso la negoziazione fatta con lo Stato nazionaleche vuol dire 1.500 euro a residente, neonati compresi comprimendo l'autonomia ovvero i servizi ai cittadini. Dobbiamo cambiare rotta». Conclude Zaia: «Da soli si fa prima ma assieme si fa molta più strada, il Fvg è una pedina fondamentale».