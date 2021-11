Entra in bar con una pistola nella cintola dei pantaloni: denunciato per procurato allarme

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato un triestino 57enne per procurato allarme. Alcuni poliziotti, liberi dal servizio, hanno notato una persona entrare in un bar di piazza della Borsa con in bella evidenza una pistola alla cintola. Identificato e chiesto conto della sua condotta, l’uomo è stato accompagnato in Ufficio da una Volante, dove si è appurato che si trattava di un’arma giocattolo di buona fattura, priva del tappo rosso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva con sé anche 100 cartucce a salve, di cui 10 inserite in un caricatore.