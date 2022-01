Sopralluogo alla piscina crollata, il sindaco: «La ricostruiamo, ringrazio Dio per non aver avuto 50 morti». Sul tavolo 5 milioni

TRIESTE - L'ex piscina terapeutica Acquamarina in Sacchetta sarà completamente rifatta, migliorata e resa più funzionale e sicura. Lo hanno confermato il sindaco Roberto Dipiazza e l'assessora ai lavori pubblici Elisa Lodi che con i responsabili e tecnici del Comune hanno svolto il primo sopralluogo all'interno e tra le macerie della struttura, dove era crollato il tetto e che è stata dissequestrata meno di un mese fa.

APPROFONDIMENTI TRIESTE Crollo della piscina Acquamarina: dissequestrata e 2 milioni in arrivo TRIESTE Crollo piscina terapeutica: pm nomina il perito, 18 gli indagati TRIESTE Il sindaco: «Costruita solo nel 2000, oggi potevamo contare 60... TRIESTE Crolla il tetto della piscina comunale: si teme una strage, ma era...

«In condizioni da paura»

«Davanti a quello che abbiamo visto oggi - ha detto il sindaco Roberto Dipiazza al termine del sopralluogo - ringraziamo il buon Dio per non aver avuto 50 morti, questa è la realtà. Sentiti e tecnici, la decisione che abbiamo preso è quella di buttare giù tutto perché è in condizioni da paura. Via e avanti con le ruspe, buttiamo giù tutto e la ricostruiamo nuova, meglio e probabilmente più più grande, vedremo i progetti preliminari, ma non si può salvare nulla anche perché ciò comporterebbe costi maggiori e non garantirebbe la funzionalità di una nuova e più adeguata struttura. È questa la decisione che abbiamo preso questa mattina - ha concluso il sindaco Dipiazza - e naturalmente consulteremo e ci sentiremo con le associazioni, le realtà e i principali frequentatori della piscina terapeutica».

«Una strage mancata»

«Un'immagine da far venire i brividi, perché poteva essere una strage», ha detto l'assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi, che ha parlato di «una situazione disastrosa» specificando che ci sono «circa 5 milioni di euro a disposizione (1 milione dal Comune, 2 dalla Regione Fvg e 2 dal Governo) ai quali si aggiungeranno i 500 mila euro del risarcimento dell'assicurazione».