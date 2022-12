La Pimpa è per tutti: fumetti animati con la lingua dei segni

TRIESTE - È stato presentato oggi, venerdì 9 novembre, a Trieste il progetto digitale nazionale "Pimpa magica", che promuove gli strumenti per l'inclusione attraverso fumetti animati che hanno come protagonista la famosa cagnolina a pallini rossi, creazione dell'artista Francesco Tullio Altan. Un ampio patrimonio di fumetti di Pimpa che diventerà accessibile a tutti grazie alla realizzazione di una serie di prodotti multimediali in formato audio, video con la lingua dei segni (Lis) e video con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa (CAA).

Due gli obiettivi del progetto, lanciato dalla Fondazione Radio Magica ETS: diffondere i libri multimediali «come strumenti per l'inclusione verso il pubblico vasto delle scuole, biblioteche, associazioni, famiglie»; fare cultura dell'inclusione affinché «tutti i bambini, con e senza disabilità, imparino a riconoscere e rispettare questi linguaggi». L'iniziativa è sostenuta dal Centro per il Libro e per la Lettura e patrocinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Da oggi saranno pubblicati sul sito di Radio Magica i fumetti, disponibili nelle versioni video-fumetto in Lis e in simboli CAA: «Pimpa perde i pallini rossi in bagno» e «Pimpa e i pulcini». Dal 16 gennaio saranno disponibili a cadenza bisettimanale gli altri otto titoli del progetto. «L'idea di mettere la Pimpa in contatto con persone che hanno qualche problema fa parte della sua missione nel mondo. Ho chiesto alla Pimpa se voleva far parte del progetto, ha detto di sì», ha detto Altan durante l'incontro, che ha donato i suoi fumetti al progetto.