Pilotava gare d'appalto in cambio di tangenti: pagherà 138mila euro

TRIESTE - Ammonta a 138mila euro la somma che l'ex direttore di filiale per il Fvg dell'Agenzia del demanio Roberto Fusari, che oggi ha 70 anni, dovrà versare all'Amministrazione secondo la Corte dei conti, in seguito alla condanna (patteggiata) a 1 anno e 11 mesi di reclusione (sospesi con la condizionale) per episodi di turbativa d'asta e corruzione. La Procura contabile aveva inizialmente chiesto 279mila euro. Fusari fu riconosciuto colpevole di reati legati a gare d'appalto, tra cui, ad esempio, la vendita di 30 bunker metallici ancorati al suolo tra Udine e Gorizia, servizi di pulizia e manutenzione di aree verdi e dell'ex palazzina infettivi dell'ospitale militare di Trieste, dell'ex deposito lubrificanti militare, a Muggia. Come ricorda il quotidiano, alcune gare erano state pilotate tra il 2009 e il 2012, privilegiando alcuni imprenditori dando alle gare stesse scarsa pubblicità, fornendo nei bandi informazioni imprecise, indicando prezzi di vendita eccessivamente bassi e, soprattutto, compiendo irregolarità nella apertura delle buste dei candidati all'appalto.