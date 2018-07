di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -- ex sindaco di Talmassons - è il nuovo presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Subentra ad Ettore Romoli, deceduto lo scorso 14 giugno. La prima votazione è andata a vuoto non avendo raggiunto la maggioranza assoluta. Dunque è stato eletto con, quelli della maggioranza di centrodestra. Tra le due votazioni, avendo la maggioranza rifiutato la richiesta di un incontro dei capigruppo (partita da Sergio Bolzonello del Pd) per cercare una convergenza su una candidatura di garanzia, i consiglieri di tutti i gruppi di opposizione hanno preso la parola per annunciare laSubito dopo l'insediamento, Zanin (Forza Italia) ha ringraziato l'Aula e ha tracciato le linee che caratterizzeranno la sua presidenza nella XII legislatura regionale.