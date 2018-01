«Picchiato dai poliziotti sloveni» Multe pagate e nessun reclamo

di E.B.

TRIESTE -Si è chiusa così la vicenda che aveva visto a dicembre dello scorso annoprotagonista - a suo dire - di una brutale aggressione da parte di due poliziotti sloveni dopo un controllo a poca distanza dal valico sloveno-italiano di Pese. A denunciare l'accaduto era stato il figlio dell'uomo, residente a Trieste, che viaggiava con la moglie: la coppia di coniugi - stando a quanto avevano riferito - era stata fermata per un controllo e a l'anziano - secondo la sua versione dei fatti - sarebbe statoe poi lasciato disteso a bordo strada fino all'arrivo dell'ambulanza. All'uscita del Casinò Admiral, l'82enne triestino aveva imboccato una rotonda contromano. La sua versione era apparsa da subito discordante da quella fornita dalla Polizia slovena.Il quotidiano Primorski Dnevnik rivela che il figlio dell'uomo - pochi giorni dopo l'accaduto - si è recato a Capodistiracomminate a lui e al padre. Un totale diper la, condotta irriguardosa verso pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale oltre che 200 euro verbalizzati poiché si era rifiutato di uscire dalla clinica dove era stato condotto dalla Polizia. Ma non solo. L'82enne dovrebbe ricevere un'ulteriore(che prevede la perdita di 18 punti della patente stando al codice della strada sloveno) perché si era rifiutato di sottoporsi all'Dunque sarà punito con il massimo della pena prevista. Quanto alla questione relativa alla presunta aggressione, non solo - spiega il Primorski - non risultano reclami neppure dal Consolato o dalle Autorità italiane, ma l'anziano rischia la denuncia per aggressione a pubblico ufficiale vistodi uno dei due agenti che gli avevano consegnato la prima sanzione mandandolo su tutte le furie.