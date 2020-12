Picchia la fidanzata e le strappa il cellulare per controllare le chiamate: arrestato

TRIESTE - Ha picchiato la fidanzata e le ha strappato di mano il cellulare per controllare chi la stava contattando. La giovane è però riuscita a chiamare aiuto. Sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno bloccato il ragazzo, un 20enne con alcuni precedenti, e lo hanno arrestato per rapina, lesioni personali e ubriachezza. È accaduto a Trieste la notte di Natale, quando i due ragazzi si erano ritrovati in un ex albergo dismesso. All'arrivo dei militari dell'Arma il 20enne, ubriaco, ha provato di nuovo a scagliarsi con violenza contro la ragazza, ma è stato bloccato. La giovane è stata quindi portata all'ospedale Cattinara per ricevere le cure del caso.

Ultimo aggiornamento: 19:20

