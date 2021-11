Il prefetto: piazza Unità d'Italia manifestazione vietate fino a fine anno

TRIESTE - In Piazza Unità d'Italia non potranno svolgersi più manifestazioni fino alla fine dell'anno. Insieme con la zona di San Giusto, dove già vige un obbligo di questo tipo, anche un altro dei luoghi più noti della città sarà chiuso a cortei e assembramenti vari. Lo ha annunciato il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, come una misura che il Comitato ordine e sicurezza pubblica, riunito in queste ore, si appresta a varare, in seguito alla peggiorata situazione sanitaria a Trieste, dovuto anche per le manifestazioni che si sono svolte. La disposizione sarà varata «in base alla direttiva Maroni del 2009 e non riguarderà manifestazioni che dovessero essere organizzate dal Comune o altre come la Barcolana», ha spiegato Valenti. Allo studio, inoltre, ha indicato il Prefetto, ci sono forti sanzioni agli organizzatori di manifestazioni in cui non vengono rispettati gli obblighi di legge come distanziamento tra le persone e obbligo di mascherina. Alla riunione del Comitato di oggi ne seguirà un'altra domani cui parteciperanno esponenti istituzionali dell'intera regione allo scopo di avere «il massimo coordinamento possibile».

Valenti ha detto che «tra diritto alla salute e diritto a manifestare prevale il primo, quindi occorre individuare forme per cui non si reprime il diritto a manifestare ma lo si comprime e lo si limita, alla luce di evidenze scientifiche» secondo le quali le manifestazioni hanno contribuito a creare un grande focolaio epidemiologico in città. L'imperativo è «evitare la zona gialla e poi dopo ancora il peggio». Infine, Valenti ha lanciato un appello «ai manifestanti, a coloro che si ostinano a violare la libertà altrui: siete liberi di non vaccinarvi, di fare il tampone ma lasciate vivere gli altri».