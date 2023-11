Controlli alla frontiera con la Slovenia, dieci arresti in dieci giorni

TRIESTE - «Il ripristino alle frontiere è stato adottato con qualche dispiacere per noi, per gli amici sloveni e croati e di altri paesi, ma è necessario» in seguito «alle analisi fatte dagli specialisti dopo l'insorgere del conflitto israelo-palestinese». Lo ha detto il ministro dell'Interno Nando Piantedosi in conferenza stampa dopo il trilaterale con i suoi omologhi di Slovenia e Croazia, Boštjan Poklukar e Davor Bozinovic. «Abbiamo controllato 19mila persone circa, 10mila veicoli, 300 cittadini stranieri e arrestato una decina di persone per il reato favoreggiamento immigrazione clandestina.