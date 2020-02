Piano per il Sud con la foto di Duino e una splendida vista del golfo di Trieste

TRIESTE - «Tutto il senso del Piano #Sud2030 è che si tratta di un progetto per l'Italia. Che bisogna guardare al Sud per rilanciare lo sviluppo anche al Nord. C'è scritto, in 80 pagine di documento, da discutere o criticare se si vuole. Non pretendo tanto dai cosiddetti esperti. Di tutto il lavoro vi interessa solo una figura? Va bene: leggete almeno il testo della slide, però». Lo scrive il ministro per il sud, Peppe Provenzano su Facebook, commentando il fatto che sulla copertina del progetto con il titolo «Un piano per il Sud è un progetto per l'Italia», compaia la foto di Duino, il Comune in Friuli-Venezia Giulia, con una splendida vista sul Golfo di Trieste e le sue falesie. Un'immagine non del tutto meridionale che ha provocato qualche ironia della rete. © RIPRODUZIONE RISERVATA