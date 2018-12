di E.B.

TRIESTE -, oltre 62mila euro di sanzioni amministrative a carico di pescatori professionali e sportivi e commercianti all'ingrosso e al dettaglio. Questo il bilancio dei controlli svolti dallanel mese di dicembre nell'ambito dell'operazione nazionale "Confine illegale" che ha preso di mira particolarmente i trafficanti di prodotti ittici illegali provenienti dall'estero e pronti ad essere immessi sul mercato nazionale. I militari della Guardia Costiera hanno intercettato un traffico di datteri di mare, specie ittica in via di estinzione le cui modalità di raccolta sono invasive e dannose. Durante l'ispezione di un automezzo sono stati trovatidi datteri di mare, abilmente occultati sotto cassette di pesce e di molluschi bivalvi di altra specie. E' così scattato il sequestro penale dei datteri e quello amministrativo di ulteriori 260 chili di altri prodotti ittici privi di etichette che ne attestassero la provenienza.Il risultato complessivo delle attività degli ispettori delle Capitanerie di Trieste, Porto Nogaro, Monfalcone e Grado ha visto 84 unità di pesca ispezionate in mare o nei punti di sbarco, 108 ispezioni a mercati ittici, grossisti, pescherie, ristoranti, camion frigo, 5 sanzioni amministrative per 12.330 euro e il conseguente sequestro di 40 chilogrammi di prodotto ittico e di 6 attrezzi per la pesca. E ancora 27 sanzioni amministrativee il sequestro di 800 chili di pesce per norme violate in materia di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti nonchè per messa in vendita degli stessi oltre la data di scadenza. Infine, 2 deferimenti all'Autorità giudiziaria: oltre a quello dei datteri anche uno per frode in commercio legato al tentativo di vendere circa 22 chili di prodotto ittico congelato per fresco.