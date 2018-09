Le canne da pesca e il silenzio della notte... ma in area protetta: finiscono nei guai

di E.B.

TRIESTE -e per questo motivo sono stati denunciati dalla Polizia di Stato assieme alla Guardia costiera per violazione della normativa vigente. A finire nei guai, due cittadini bosniaci, regolarmente residenti in città. Ieri sera i due sono stati trovati da un equipaggio della Squadra Volante della Questura, alla cui sala operativa erano giunte varie segnalazioni, intenti a pescare sul molo adiacente uno stabilimento balneare, all’interno dell’area marina protetta della riserva di Miramare. I due avevano iniziato a pescare da una mezz’ora ancora senza risultato. Leutilizzate sono state sequestrate e depositate in giudiziale custodia presso gli Uffici della Guardia Costiera.