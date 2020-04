Pescava in solitaria nella notte, maxi multa da 4mila euro

TRIESTE - Una pattuglia della Polizia di Frontiera Marittima ha individuato una piccola unità da pesca intenta a calare e poi salpare le reti in porto vecchio, tra il molo III e il molo IV, in prossimità del pontone Ursus. Il pescatore solitario che si trovava a bordo, sperando di rendere più difficile l’individuazione della propria imbarcazione, aveva provveduto ad occultare con un telo ed alcuni parabordi i numeri di identificazione della barca posti sulle fiancate della stessa; i poliziotti però hanno continuato a seguire l’attività del peschereccio, facendo acquisire anche le immagini del sistema di videosorveglianza dell’autorità portuale, fino a quando non si sono resi conto che si sarebbe diretto al mercato ittico situato presso lo scalo legnami. Presso quest’ultima banchina l’imbarcazione veniva intercettata dal personale della Polizia di Frontiera Marittima, cha aveva nel frattempo richiesto l’intervento degli ispettori pesca della Capitaneria di porto per un supporto tecnico ed amministrativo; al pescatore, un monfalconese, sono state quindi contestate due infrazioni amministrative – violazioni del decreto legislativo 4/2012 per pesca in zona vietata ed occultamento dei contrassegni identificativi dell’unità - con conseguenti sanzioni amministrative per complessivi 4mila euro.

Inoltre, quale comandante del motopeschereccio e responsabile dell’impresa di pesca al trasgressore è stata inflitta una penalizzazione di 11 punti di sanzione accessoria, come previsto dal predetto decreto legislativo, con il rischio pertanto, in caso di successive infrazioni, di raggiungere il tetto massimo dei punti consentiti ed il conseguente fermo dell’attività. © RIPRODUZIONE RISERVATA