Dispersi in mare due pescatori istriani, allarme nell'alto Adriatico

Da Venezia a Trieste passando per Pola Fiume e Zara: è allarme nell'alto Adriatico per due pescatori scomparsi. A darne notizia è la Questura di Pola che ha confermato che dopo una prima perlustrazione della costa nord occidentale dell'Istria, è stata avviata già da martedì 2 maggio la ricerca in tutto l'alto Adriatico. Dopo un primo stop delle ricerche di ieri sera, dovute al maltempo, questa mattina le squadre sono ripartite con la Polizia marittima di Zara, Fiume e Pola oltre alla Guardia costiera italiana con la Capitaneria di Porto di Venezia e di Trieste e di tutti gli Uffici marittimi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. In mare anche diversi imbarcazioni civili, mentre è stato attivato anche un velivolo della Guardia costiera. Secondo l'allarme lanciato da un navigante, una imbarcazione con due pescatori, salpata da Umago e che doveva raggiungere Parenzo, è stata vista per l'ultima volta martedì verso le 10:30. L'uomo avrebbe raccontato che il battello di plastica, bianco e lungo circa 6 metri, era rimasto inclinato su un fianco. Non vedendo rientrare i due pescatori, i familiari hanno poi lanciato l'allarme alle autorità croate. I telefoni dei due dispersi risultano spenti e di loro non si hanno più notizie ormai da un paio di giorni.

Ultimo aggiornamento: 22:12

