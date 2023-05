Massimiliano Vlacci, scomparso da casa: lo trovano morto alla periferia di Trieste

TRIESTE - Lo cercavano da giorni è stato trovato morto alle porte di Trieste. Si sono spente ieri sera le speranze di ritrovare in vita Massimiliano Vlacci, quarantanovenne di Trieste che era scomparso quattro giorni fa nella zona di Servola. Ieri sera il suo corpo è stato trovato in una zona di periferia della città.

Immediato l'allarme è arrivato al 112 che ha inviato sul posto i sanitari del Sores con i carabinieri oltre alla Polizia di Stato.

Vlacci, che era molto conosciuto nello sport triestino, a inizio settimana si era allontanato di casa lasciando le chiavi dell'abitazione e della sua auto nella casa del papà di via Servola. Immediatamente era partito il tam tam nei social tra amici e familiari nella speranza di poterlo ritrovare. Purtroppo ieri sera è arrivata la triste notizia. Tutto è ora al vaglio degli investigatori che stanno accertando le cause del decesso anche se non è escluso un gesto estremo.