UDINE - Due persone scomparse in Friuli Venezia Giulia, le ricerche sono scattate tra ieri e oggi e non si fermano. Si tratta di un anziano che manca da casa a Tolmezzo da ieri mattina e una giovane donna nella Bassa friulana.



UNA PASSEGGIATA E POI IL BUIO: FAMIGLIA IN ALLARME

L'anziano, 86 anni, Cesare Capelli, è uscito a piedi intorno alle 10.30 di ieri dalla propria abitazione di via Jacopo Linussio e non vi ha più fatto ritorno. La figlia, preoccupata non vedendo rientrare a casa il genitore, persona abitudinaria, ha subito lanciato l'allarme. Le ricerche dell'anziano sono in corso dalle 22.30 di ieri sera. Sul posto è operativa l'unità di crisi locale dei Vigili del fuoco di Udine con personale specializzato in operazioni di pianificazione della ricerca. Le ricerche sono condotte anche con personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, dei volontari della protezione civile, dei carabinieri del capoluogo carnico nonché del Soccorso alpino sia della Guardia di finanza che civile. L'appello alle ricerche è stato diramato stamani anche sui canali social del Comune di Tolmezzo.



QUELL'AUTO ABBANDONATA SUL PONTE: SI CERCA UNA 35ENNE

Stamani, alle 5, sono partite anche le operazioni di ricerca di una donna di 35 anni di Cervignano del Friuli la cui autovettura è stata ritrovata in prossimità del Ponte di Pieris sul fiume Isonzo. Le operazioni sono condotte anche in questo caso da un'unità Ucl del Comando dei vigili del fuoco di Gorizia, unità speciali del Saf fluviale di Trieste, Gorizia e Pordenone e da squadre della protezione civile con unità cinofile. Le ricerche sono condotte anche con l'ausilio dell'elicottero del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia che sta sorvolando il corso dell'Isonzo partendo dalle foci.

