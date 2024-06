TRIESTE - Una persona dispersa in mare al molo di Trieste. L'allarme è scattato alle 4 di questa mattina, 11 giugno, quando alla Sores, la sala operativa regionale emergenza sanitaria, è giunta una telefonata che segnalava una persona caduta in mare vicino al molo IV a Trieste. I vigili del fuoco del comando giuliano hanno iniziato a cercare fin da subito con una squadra da terra e con il personale sommozzatore del Nucleo di soccorso subacqueo acquatico. Alle 8 del mattino non c'erano ancora informazioni sul ritrovamento.