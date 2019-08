Crollo piscina terapeutica: pm nomina il perito, 18 gli indagati

di E.B.

TRIESTE - Il pm Pietro Montrone, titolare del fascicolo per cooperazione in disastro colposo, ha conferito l'incarico per la perizia all'ing.. Ingegnere padovano, esperto di strutture in acciaio e sicurezza nei cantieri, noto per la perizia sul caso del palco per il concerto di Jovanotti crollato durante la fase di allestimento al PalaTrieste,Curtarello è già al lavoro per verificare se c'è il rischio di un pericolo imminente. L'incarico è stato conferito dal sostituto procuratore in mattinata al tecnico nel corso di un incontro cui hanno preso parte i legaliAl momento del crollo, avvenuto il 29 luglio scorso, la piscina terapeutica era fortunatamente chiusa per manutenzione.Oltre a quello nominato dalla Procura, anche alcune persone indagate nella vicenda hanno nominato propri periti. Tra questi c'è l'autore del progetto strutturale della piscina, ingegner Fausto Benussi, che ha indicato nell'ing. Ferro, di San Donà del Piave (Venezia) il proprio consulente; così come David Barbiero, direttore dell'impianto Acquamarina, che ha nominato l'ing. Maffeis, di Vicenza. Fu proprio il tetto di quest'ultimo impianto a crollare, lo scorso 29 luglio,per manutenzione. Dalle 16 di oggi probabilmente gli altri tecnici potrebbero essere autorizzati a un sopralluogo della struttura crollata. L'inchiesta è aperta per il reato di disastro colposo.