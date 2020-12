Container-cisterna perde liquido infiammabile, attimi di paura e spiegamento di forze

TRIESTE - I vigili del fuoco sono intervenuti presso il Varco 4 Punto Franco Nuovo in Via della Rampa, per la fuoriuscita di un liquido altamente infiammabile (Dietilchetone) da un Tank Container. Hanno provveduto a mettere in sicurezza il container cisterna. Sul posto anche personale del nucleo Nbcr (Nucleare - biologico - chimico - radiologico) sempre dei pompieri con strumentazione specifica, Autorità portuale e Polizia di Stato. Una perdita di greggio si è verificata invece nella zona industriale (Canale Navigabile) di Trieste. Lo rende noto Siot-Gruppo Tal, che gestisce l'Oleodotto Transalpino, precisando che il problema è stato causato dal danneggiamento di una linea di trasferimento dell'oleodotto che collega il Terminale Marino Siot al Parco Serbatoi, nell'ambito di operazioni di carotaggio. Il Piano di Emergenza, aggiunge Siot in una nota, è stato immediatamente attivato e 15 minuti dopo l'accaduto sono iniziate le operazioni di recupero e di contenimento.

