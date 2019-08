Perde il controllo, si schianta con l'auto contro un muro: un ferito

di E.B.

TRIESTE - Incidente stradale stamani attorno alle 6.30 in Strada del Friuli dove è dovuta intervenire la squadra del distaccamento di Opicina dei Vigili del fuoco. Giunti sul posto hanno trovato una vettura che per cause da accertare era andata a sbattereMentre il personale sanitario si prendeva cura dell’ occupante del veicolo, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l'area del sinistro.Sul posto anche il personale della polizia locale.