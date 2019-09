Perde il controllo della moto e si schianta: è gravissimo

di E.B.

TRIESTE - Grave incidente questa notte, poco dopo l'una a Prebenico (Comune di San Dorligo della Valle-Dolina) dove è dovuta intervenire la squadra del distaccamento di Muggia del comando provinciale dei Vigili del fuoco. Un motociclista stava scendendo lungo la strada che porta a Prebenico quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto ed è caduto rimanendo ferito in maniera molto grave. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorritori sanitari del 118 che hanno preso in cura il centauro. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, sul posto anche personale della Polizia e dei Carabinieri.