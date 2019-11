Perde il controllo della Hyundai e capotta: grave un pensionato

di E.B.

TRIESTE - Incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale, all'altezza di Santa Croce direzione Aurisina: per ragioni ancora da chiarire un 82enne ha perso il controllo della Hyundai finendo con le ruote all'aria a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario del 118 all'estrazione dell'infortunato dal mezzo incidentato. La persona, cosciente, veniva trasportata all'ospedale per accertamenti.Le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri e la Polizia di Stato.