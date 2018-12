Perde il controllo, finisce con l'auto contro un platano e capotta

di E.B.

TRIESTE - Violento schianto attorno alle 12.30 in Viale Miramare all'altezza di Barcola per un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di più autoveicoli, uno dei quali - una Punto verde - si è capottato dopo essersi andato a schiantare (la dinamica non è ancora chiara) contro un platano. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco che hanno estratto la conducente dalle lamiere: il personale sanitario del 118 hanno trasportato la donna all'Ospedale di Cattinara e i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e i veicoli incidentati (una Citroen nera, una Peugeot bianca, un'Audi grigia e un furgone Transit). Le cause del sinistro sono da accertare. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale. Un'altra donna è stata portata al nosocomio cittadino per i controlli del caso. Si tratta della conducente della Citroen che si è scontrata con quella al volante della Punto. Viale Miramare è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia ma dalle 14.15 risulta regolarmente riaperto al traffico.