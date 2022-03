TRIESTE - Incidente stradale poco dopo le 3 di stanotte, 26 marzo, in Via Buonarroti. Una Fiat 600, con alla guida una ragazza di 21 anni, per cause da accertare, è andata a sbattere contro altre autovetture in sosta per poi cappottarsi su un fianco. I Vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo la malcapitata che poi è stata presa in cura dal personale sanitario. Sul posto la Polizia di Stato per quanto di competenza.