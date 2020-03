MUGGIA - Incidente stradale in Strada per Lazzaretto dove è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco. Un autocarro é uscito fuori strada, cappottandosi. Il conducente é rimasto illeso. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo, lo hanno raddrizzato con l'autogru, e messo in sicurezza l'area interessata dal sinistro. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA