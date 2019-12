Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro il muro

di E.B.

TRIESTE - Incidente stradale in Strada Nuova per Opicina nel primo pomeriggio. Per cause in fase di accertamento, un uomo ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro il muro a fianco della carreggiata.Il conducente, lievemente contuso, è stato preso in cura dal personale sanitario e successivamente trasportato all'ospedale di Cattinara per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area del sinistro.Sul posto i Carabinieri per i rilievi e la viabilità.