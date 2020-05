Perde il controllo dell'auto e si schianta sulle auto in sosta

TRIESTE - Incidente stradale tra Via Udine e Salita di Gretta a Trieste. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente (D.A. 89enne ) di una Giulietta, ha perso il controllo del mezzo, cappottandosi e andando a sbattere contro delle vetture in sosta. L'anziano è rimasto illeso, è uscito autonomamente dalla vettura, rifiutando successivamente il trasporto al Pronto soccorso. I Vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e una campagnola, hanno messo in sicurezza il mezzo . Sul posto il personale sanitario e la Polizia Municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA