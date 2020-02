Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il palo della luce

TRIESTE - Ha perso il controllo dell'auto uscendo fuori strada e andando a schiantarsi contro un palo della luce. E' successo poco dopo le 4 del mattino in Passeggio Sant'Andrea dove sono intervenuti i Vigili del fuoco. Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze per il conducente che è uscito dall'auto in maniera autonoma. I Vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza l'autovettura ed il palo pericolante. Sul posto i Carabinieri ed i tecnici Acegas. © RIPRODUZIONE RISERVATA