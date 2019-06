Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il palo della luce: ferito

di E.B.

TRIESTE - Ha perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro un palo della luce. E' successo nel primo pomeriggio in via Stock nel rione di Roiano dove è intervenuta la prima squadra, l'autogru e il funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale dei Vigili del fuoco.Giunti sul posto hanno trovato la macchina che, per cause ancora da accertare, era finita contro il palo. Il conducente del mezzo era già stato preso in carico dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Successivamente utilizzando l'autogru hanno collaborato con il personale di Acegas per rimuovere le parti pericolanti del palo danneggiato. Sul posto personale della Polizia.