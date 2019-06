Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete rocciosa

di E.B.

TRIESTE - Ha perso il controllo della propria automobile andando a schiantarsi contro la parete rocciosa della strada Costiera. Un uomo di 67 anni è rimasto ferito e si trova ricoverato all'Ospedale di Cattinara. Stava viaggiando in direzione di Sistiana.L'incidente è accaduto all'altezza della galleria naturale. Il conducente è uscito di strada in maniera autonoma capottandosi con la propria auto finita a mezz'aria. L'uomo era da solo in auto. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto oltre alla Polizia locale anche i sanitari del 118 che l'hanno trasportato al nosocomio cittadino.