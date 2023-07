Perde il controllo dell'auto, sbatte contro le macchine in sosta e si cappotta

- Incidente stradale verso le 12.30 di oggi, venerdì 14 luglio, in via Ugo Foscolo angolo via Canova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per cause da accertare, un'autovettura ha perso il controllo e, andando a sbattere su altre macchine parcheggiate, ha terminato la sua corsa cappottandosi. I Vigili, una volta accertati che l'autista della vettura coinvolta nell'incidente fosse già affidata alle cure del personale sanitario del 118, hanno subito iniziato le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e di tutto lo scenario interessato dall'evento. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.