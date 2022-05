Perde il controllo dell'auto, sbatte contro un'altra e si cappotta

TRIESTE - Incidente stradale in via del Molino a Vento dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Arrivati sul posto, hanno trovato una macchina che, perdendo il controllo ed andando a sbattere contro un'altra autovettura, si era cappottata. Dopo esser riusciti ad estricare i due passeggeri anziani, rimasti feriti ma non gravemente, attraverso il taglio del parabrezza e delle cinture di sicurezza, gli operatori hanno provveduto a stabilizzare il veicolo ed a metterlo in sicurezza. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e polizia locale.