Perde il controllo dell'auto che finisce sospesa sul fianco nella boscaglia: miracolata

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Incidente stradale nella prima mattinata sul raccordo autostradale 13 all’altezza di Sistiana, in direzione Monfalcone, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno trovato un’auto che, per cause ancora da accertare, era finita fuori strada finendo sospesa su un fianco nella boscaglia.La conducente, senza apparenti danni fisici, è stata presa in cura dal personale sanitario del 118. I Vigili del fuoco, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e successivamente, con l’ausilio dell'autogru, hanno provveduto al recupero del mezzo riposizionandolo sulla carreggiata. Sul posto anche personale della Polizia stradale.