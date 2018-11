"Penso che un sogno così": Beppe Fiorello in scena al teatro Bobbio

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Grande attesa tra i pubblico triestino del teatro Orazio Bobbio per lo spettacolo portato in scena dain programma domani - venerdì 23 novembre - e sabato 24 con inizio alle 20.30. Uno spettacolo musicale per la regia di Giampiero Solari che a grande richiesta torna ad emozionare il pubblico nei più importanti teatri d'Italia. Forte di un successo già sperimentato nelle passate stagioni, questo omaggio musicale alla grande figura d'artista e di uomo diè uno spettacolo che piega il pubblico al suo desiderio: ridere, piangere e sognare. Giuseppe Fiorello sale a bordo del deltaplano delle canzoni di Modugno e sorvola la sua infanzia,: le facce, le persone, le vicende buffe, altre dolorose, altre nostalgiche e altre ancora che potranno sembrare incredibili. Attraverso questo viaggio, invita i protagonisti della sua vita ad uscire dalla memoria e accompagnarlo sul palco, per partecipare assieme ad un avventuroso gioco di specchi.