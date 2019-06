Venditore di fragole deruba un pensionato al bancomat: preso

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - E' finito in manette il 25enne campano residente a Cardito (Na), che ora dovrà rispondere di una rapina commessa a Barcola il mese scorso. Il 2 maggio, nei pressi di viale Miramare,residente a Barcola, dopo aver effettuato un prelievo di denaro ad, era stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha proposto l’acquisto di una. L’uomo ha accettato l’offerta e il giovane, con il pretesto di aiutarlo a caricare la frutta sull’auto, è riuscito con grande abilità a sfilargli dalla giaccaappena prelevati.Il borseggio non è però sfuggito ad una testimone, che è intervenuta in aiuto della vittima. A quel punto G.S., vistosi scoperto, ha reagito in maniera aggressiva e, intimorendo la donna con minacce, è riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce. I Carabinieri della Stazione di Barcola intervenuti sul posto, sulla base delle dichiarazioni della vittima e della testimone e grazie all’analisi di ore di filmati dei vari sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e di quelli installati a bordo degli autobus della Trieste Trasporti, sono riusciti a individuare e identificare il ladro che ora si trova nel carcere di Poggioreale.