Pesca illegale in porto: multa da 2mila euro per un peschereccio

MONFALCONE - Continua senza sosta l’attività di contrasto alla pesca illegale a tutela della risorsa ittica da parte degli uomini guidati dal Capitano di Fregata, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone. Dopo le attività dei giorni scorsi a contrasto della pesca illegale, il personale militare della Guardia Costiera, grazie al tempestivo intervento del Battello GC B44,, iscritto nelle matricole di Trieste, mentre salpava la rete da posta all’interno del bacino portuale di Monfalcone, nel tratto di specchio acqueo antistante la banchina commerciale di Portorosega. Anche in questo caso le operazioni si sono concluse conalla quale si aggiungono le pene accessorie del sequestro della rete e successivamente l’assegnazione dei punti per “infrazione grave” al Comandante e alla Licenza di Pesca. La capitaneria di porto di Monfalcone, nell’ambito dei controlli sulla filiera della pesca, dall’inizio dell’anno ha effettuatoche hanno portato all’elevazione di 24 sanzioni amministrative per un totale di 26mila euro e 260 chili di prodotto ittico sequestrato.