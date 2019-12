Eroi, Mattarella premia il velista Pelaschier per tutela ecosistema

TRIESTE - Per il suo autorevole contributo nella sensibilizzazione al rispetto e alla tutela degli ecosistemi marini, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito a Mauro Pelaschier, 70 anni, velista, il titolo onorifico di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Originario di Monfalcone (Gorizia), tra i nomi più noti della vela italiana, già timoniere (1983) di Azzurra, la prima barca italiana in Americàs Cup, Pelaschier discende da una famiglia originaria di Pola e sin da giovane comincia a veleggiare alla Società Vela Oscar Cosulich, seguendo la

tradizione di famiglia del nonno Francesco, Mastro d'ascia, del padre Adelchi e dello zio Annibale, grandi velisti

plurititolati, Olimpionici nel 1952, 1956, 1964. Il 29 giugno 2018 ha compiuto il periplo d'Italia a vela, con una barca d'epoca, il Crivizza, come ambasciatore della Fondazione One Ocean per testimoniare il rispetto degli ecosistemi marini e diffondere la Charta Smeralda, un codice etico di comportamenti virtuosi per la conservazione dell'ambiente marino. Nel suo viaggio ha fatto molte soste nei circoli velici per sensibilizzare, tenere conferenze, ripulire spiagge. È testimonial Telethon. © RIPRODUZIONE RISERVATA