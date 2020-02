Pedone investito da un bus di linea all'incrocio: grave un 60enne

TRIESTE - Un pedone di 60 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un autobus di linea questa mattina, 4 febbraio 2020, all'incrocio tra piazza Goldoni e via Mazzini a Trieste.



Sul posto sono intervenuti la polizia locale e Trieste Trasporti per i rilievi e i soccorsi sanitari con un'automedica e un'ambulanza. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cattinara e avrebbe riportato traumi agli arti. Al momento non è stato ancora accertato se il pedone o il mezzo siano passati con semaforo rosso. Ultimo aggiornamento: 15:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA